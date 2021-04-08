Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

Две кислородные станции начали работу во Львовской больнице скорой помощи, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы ввели в действие две кислородные станции в больнице скорой помощи, и это дает позитивный эффект, ведь теперь у нас есть почти половина кислорода собственного производства и также по цене – это экономия более миллиона гривень в месяц", - цитируют в сообщении городской голова Львова Андрея Садового.

Одна кислородная станция подает 520 литров кислорода в минуту. Ранее больница покупала у Львовского химзавода почти 4 тысячи кубометров жидкого кислорода, а теперь будет покупать вдвое меньше.

Кислород будут подавать в операционные и в отделение интенсивной терапии.

Сегодня городская комиссия по вопросам ЧС приняла решение установить две кислородные станции в городской больнице №8.