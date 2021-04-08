Эстония продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Министерка иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лийметс, в ходе которого подробно проинформировал собеседницу об обострении Россией ситуации безопасности на украинско-российской границе, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в четверг.

Отмечается, что Кулеба также рассказал эстонскому дипломату и о системных действиях и заявлениях Москвы, направленные на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Министр заверила в дальнейшей твердой поддержке Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремлений нашего государства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что руководители украинской и эстонской дипломатии единодушно осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Дмитрий Кулеба отдельно приветствовал готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы в августе этого года в Киеве", - резюмируют в МИД.