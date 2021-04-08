Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, которая посещает Украину с контактной миссией, рассказал ей о систематических нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

"Он призвал комиссара Совета Европы по правам человека активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации с правами человека на оккупированных территориях в соответствии с принципами международного права и норм национального законодательства Украины", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг.

Глава МИД Украины отдельно остановился на освобождении украинских граждан, которых Российская Федерация незаконно удерживает за решеткой.

"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - подчеркнул украинский дипломат.

Руководитель внешнеполитического ведомства привлек внимание к обострению РФ ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, что приведет к ухудшению и без того сложной ситуации с правами человека.