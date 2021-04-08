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18:49 08.04.2021

КС признал неконституционными полномочия Кабмина по установлению минимальной пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

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КС признал неконституционными полномочия Кабмина по установлению минимальной пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционной норму закона, которой Верховная Рада предоставила полномочия Кабинету министров определять минимальный размер пенсий по инвалидности гражданам Украины, пострадавшим следствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга, такое решение принял второй сенат КС 7 апреля по конституционной жалобе гражданина Украины Александра Дяченко и других граждан о соответствии Основному закону подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона Украины " О внесении изменений и признании такими, что утратили силу некоторых законодательных актов Украины" от 28 декабря 2014 года № 76–VIII.

По информации КС, заявители являются пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы и получают государственные пенсии по инвалидности.

"Конституционный суд признал … неконституционной ч. 3 ст. 54 Закона 796–XII в реакции Закону № 76–VIII о предоставлении Верховной Радой полномочий Кабинету министров определять своими актами минимальные размеры пенсии по инвалидности, которая наступила вследствие потери трудоспособности или заболевания, а также пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы", - отмечается в сообщении КС.

Отдел коммуникации суда подчеркивает, что КС в своем решении указал на особый статус лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и, как следствие, их усиленную социальную защиту согласно Основному закону.

"Государство может менять законодательное регулирование в сфере социальной защиты лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, но в случае изменения такого регулирования оно не должно касаться ограничений… Однако государство в лице Кабинета министров Украины определило в Порядке минимальные размеры государственной пенсии по инвалидности… в размерах существенно меньших, нежели было гарантировано Законом", - подчеркивается в сообщении суда.

Кроме того, КС указал, что государство должно возместить ущерб гражданам Украины, на которых распространяется действие ст. 54 Закона № 796–XII, и разработать юридический механизм возмещения этого ущерба.

КС отсрочил на три месяца утрату силы ч. 3 ст. 54 закона №796–XII в редакции Закону 76–VIII о предоставлении полномочий Верховной Радой Кабинету министров и определять своими актами минимальные размеры пенсии по инвалидности и установил порядок выполнения решения суда.

Теги: #чаэс #кс #кабмин
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