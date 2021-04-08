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18:38 08.04.2021

Посол Украины призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение о последствиях за наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

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Посол Украины призвал Меркель направить Путину жесткое предупреждение о последствиях за наращивание военного присутствия РФ у границ Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиа-холдингу RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) призвал канцлера Германии Ангелу Меркель немедленно вмешаться в ситуацию, связанную с наращиванием военного присутствия РФ вдоль границ Украины и направить президенту РФ Владимиру Путину жесткое предупреждение о последствиях, сообщило посольство Украины в Германии.

"Мельник особо отметил, что официальный Берлин должен очень четко и недвусмысленно пригрозить Москве фатальными последствиями в случае дальнейшей эскалации Кремлем ситуации с безопасностью, в частности, такими как: бойкот РФ на мировой арене и международная изоляция ее высшего руководства, введение полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ (газа, нефти и угля), существенное усиление санкционного давления ЕС, запрет строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный Поток - 2", замораживание российских активов и другие жесткие шаги", - говорится в сообщении посольства в четверг.

Посол подчеркнул, что Берлин должен также, наконец, выполнить свое "бухарестское обещание" и поддержать предоставление Украине членства в НАТО. Кроме того, он призвал руководство Германии как одного из крупнейших экспортеров оружия в мире обеспечить Киев современными видами вооружения с целью усиления обороноспособности Украины и модернизации ВСУ.

По словам Мельника, Германия "как четвертый по величине экспортер оружия в мире должна отказаться от любых отговорок и помочь, наконец-то, Украине укрепить свою обороноспособность с целью усиления военных возможностей и модернизации Вооруженных сил Украины".

Теги: #посол #меркель #германия
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