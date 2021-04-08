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17:56 08.04.2021

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (законопроект № 3612), сообщается на сайте Верховной Рады.

"8.04.2021 года - Возвращено с подписью от президента", - говорится в информации о прохождении данного закона на сайте парламента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон был инициирован президентом, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, решать государственные вопросы. Принятие этого документа было одним из пунктов президентской программы Зеленского.

Отмечается, что активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, что противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы об отмене или ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Кроме того, на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Закон предусматривает, что решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Новый референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведено не ранее, чем через один год со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Референдум не будет подменять работу Верховной Рады относительно принятия законов, но граждане получат инструмент прямого влияния на принятие решений в государстве. В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

 

Теги: #референдум #закон
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