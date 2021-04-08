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17:13 08.04.2021

Миссия ООН по правам человека в Украине готова помочь с разработкой новой стратегии интеграции ромов

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Миссия ООН по правам человека в Украине готова помочь с разработкой новой стратегии интеграции ромов

Миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине готова присоединиться к работе над новой стратегией по интеграции ромов, заявляет заместитель главы миссии Бенжамин Моро.

"Мы должны объединить все ресурсы и разработать стратегию… Это должен быть и правительственный документ, и документ общей политики. Выполнение новой ромской стратегии и плана действий будут направлены на искоренение негативных явлений, будут способствовать привлечению ромов к активной жизни... Со своей стороны ООН готова присоединиться к этой важной работе", - сказал Моро на первом заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав и свобод ромского меньшинства в Украине в четверг.

Как известно, в 2013 году была принята "Стратегия защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года".

Теги: #миссия #стратегия #оон
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Интерфакс-Украина
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