На Хортице готовятся к "Большой реставрации" Музея истории запорожского казачества

Руководство Запорожской облгосадминистрации оценило состояние Музея истории запорожского казачества на острове Хортица накануне масштабных работ, которые будут проведены в рамках президентской программы "Большая реставрация".

Как отметил глава Запорожской ОГА Максим Старух, в этом году благодаря президентской инициативе "Большая реставрация", в рамках которой в Украине будет восстановлено 150 памятников истории и культуры, появилась реальная возможность реконструкции и возобновления работы Музея истории запорожского казачества, вынужденно закрытого в 2015 году из-за неудовлетворительного технического состояния.

Музей "Хортица" стал одним из главных объектов всей программы реставрации объектов культурного наследия Украины.

Национальный заповедник "Хортица" – единственная в Украине комплексная историко-культурная и природная достопримечательность, охватывающая период от мезолита до XX века. На его территории насчитывается 63 памятника археологии и истории.

В 1983 году в заповеднике был открыт Музей истории Запорожья, который позже был перепрофилирован в Музей истории запорожского казачества.

"После закрытия Музея в 2015 году уникальный фонд удалось сохранить, однако само здание Музея не соответствует современным нормам. Он не приспособлен для демонстрации экспонатов, он не приспособлен для посещения большого количества туристов, для маломобильных групп. Инфраструктура требует значительного и срочного обновления", - рассказал о текущем состоянии Музея директор заповедника Максим Остапенко.

Глава Запорожской ОГА подчеркнул, что Хортица - не локальная достопримечательность, а объект всеукраинской гордости.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что ко Дню независимости Украины в Запорожье планируется завершить строительство мостов через Днепр.