Главы МИД Украины и Польши договорились консолидировать международную поддержку Киеву на фоне обострения агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау, который посетил Украину со срочным визитом по его приглашению, о системном обострении Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивании российских войск к границам Украины, увеличении интенсивности российской пропаганды.

"Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении МИД Украины в четверг.

Как отмечается, руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества.

Кроме того, Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта "Северный поток-2", указали в МИД Украины.

Министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" и подготовке инаугурации саммита "Крымской платформы".

"Наши страны объединены общим видением прошлого и будущего Европы. Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создании новых возможностей для компаний двух стран.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничном и приграничном сотрудничестве, сохранении культурно-исторического наследия, противодействия последствиям пандемии COVID-19.