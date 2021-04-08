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16:23 08.04.2021

Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

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Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Национальная полиция Украина проводит следственные действия в административном здании АО "Укрзализныця" в Киеве в рамках досудебного расследования.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством", - сообщается на сайте УЗ.

В компании подчеркнули, что "Укрзализныця" поддерживает все мероприятия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в компании и способствует всем следственным действиям правоохранителей для искоренения этого позорного явления.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора уведомил о подозрении бывшую и.о. директора филиала АО "Укрзализныци" - "Центр управления промышленностью" за халатность, приведшую к незаконной добыче ископаемых. Эти действия причинили убытки окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

Теги: #укрзализныця #обыски
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