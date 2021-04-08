Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его к деэскалации ситуации на востоке Украины, сообщила пресс-служба федерального правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель говорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского военного присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений войск для деэскалации ситуации", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Кроме того, канцлер и президент обсудили ряд других внешнеполитических вопросов, в частности касающиеся Сирии, Ливии и Боснии и Герцеговины, а также дела Алексея Навального.