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16:04 08.04.2021

Вторжение РФ в Украину маловероятно, но к этому нужно быть готовым - эксперт

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Вторжение РФ в Украину маловероятно, но к этому нужно быть готовым - эксперт

Полномасштабное вторжение РФ в Украину маловероятно, но военно-политическому руководству страны надо готовиться к наихудшему сценарию, считает председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко.

"Каждая война - это постоянное сравнение каждый день собственных потерь и расходов с потерями и расходами противника. С этой точки зрения, для РФ сегодня начинать полномасштабное вторжение на нашу территорию - это сумасшествие, потому что они понимают, что они понесут очень существенные потери, с которыми не согласятся россияне. С другой стороны, будет очень серьезное системное давление, которого не было, к сожалению, в 2014 году со стороны наших западных партнеров, цивилизованного мира", - сказал Сенченко в ходе "круглого стола" "Агрессия РФ: готова ли армия к новым вызовам?" в Киеве в четверг.

По его мнению, обострением на востоке Украины РФ пытается "шатать украинскую власть, пугать украинский народ и решать внутриполитические вопросы РФ в связи с приближением выборов в Госдуму и другими процессами".

"Но это не повод для того, чтобы мы успокоились. Потому, когда я оцениваю вероятность, я считаю, что все равно все военные, военно-политическое руководство страны, начиная с президента и далее по вертикали, должны готовиться к наихудшему возможному сценарию. Именно так и никаким другим образом", - подчеркнул Сенченко.

В то же время он отметил, что необходимо на высшем политическом уровне возвращаться к Будапештскому формату переговоров и переходить к тому, чтобы Украине предоставляли кредиты или право купить за украинские деньги иностранное оружие.

"Мы на самом деле имеем право на совсем другой уровень военно-технической помощи и на прямые финансовые инвестиции в укрепление украинской армии, которая защищает не только нашу страну, а весь восточный фланг НАТО", - сказал Сенченко.

Теги: #эксперт #рф #вторжение
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