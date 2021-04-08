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15:48 08.04.2021

Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза в Украину ж/д вагонов из России

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Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза в Украину ж/д вагонов из России

Следователи Национальной полиции раскрыли схему незаконного ввоза в Украину более 600 железнодорожных вагонов из России.

"Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ завез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, которые в дальнейшем были взяты на учет по поддельным документам об их происхождении. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов закончился в 2020 году", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В четверг, 8 апреля, на территории Киева и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъята документация о приобретении железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и их ввозе на таможенную территорию Украины.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Теги: #рф #поезда
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