Тимошенко: Наводить порядок в системе здравоохранения надо немедленно, каждый потерянный день - это жизнь людей

Представители партии "Батькивщина" получают информацию о реальной ситуации в медицинской отрасли и проблемах, с которыми Украина столкнулась в период пандемии, общаясь с медиками на местах, и намерены предложить президенту конкретный план действий по исправлению критической ситуации, сказала лидер политсилы Юлия Тимошенко.

"Желательно, конечно, чтобы премьер-министр осуществлял такие визиты, чтобы профильные министры были здесь, среди вас. Потому что в парламенте они отчитываются, что все прекрасно, зарплаты высокие, все довольны. Я езжу по стране как раз для того, чтобы понимать реальную картину, и то, что я вижу - это просто страшно. Я хочу инициировать встречу с президентом и по пунктам ему рассказать, что происходит и что надо делать", - сказала Тимошенко во время посещения Сарненской центральной районной больницы в Ровенской области.

По ее словам, уже сейчас нужно пересмотреть бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины по всем направлениям, а также остановить начатую реформу здравоохранения, которую политик называет разрушительной, и внедрить эффективную страховую медицину. "Внедрение страховой медицины предоставит в 4 раза больше финансирования для отрасли. Для этого не нужно много времени, тем более наша команда уже подготовила и внесла в парламент основательный законопроект, в котором собран лучший мировой опыт. Его принятие поможет спасти отрасль", - убеждена лидер "Батькивщины".

Тимошенко также отмечает, что немедленного решения требует вопрос оплаты труда медиков в период повышенной нагрузки в связи с третьей волной Covid-19, поскольку младший и средний медицинский персонал получает минимальную зарплату, что приводит к массовому выезду квалифицированных работников в соседнюю Польшу.