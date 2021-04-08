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15:18 08.04.2021

Количество ДТП с украинскими водителями за рубежом в 2020 году сократилось на 42,6%

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Количество ДТП с украинскими водителями за рубежом в 2020 году сократилось на 42,6%

По вине украинских водителей в 2020 году за рубежом зафиксировано 2,729 тыс. ДТП, что на 42,6% меньше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

По ее данным, динамика сокращения количества таких аварий почти полностью соответствует динамике показателя количества заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта": количество договоров уменьшилось с 1,080 млн в 2019 году до 600 тыс. в 2020 году (-45%). Причина - значительные ограничения трансграничного движения автомобилей в рамках борьбы с распространением пандемии COVID-19, которые действовали начиная с первого квартала прошлого года.

Наибольшее количество ДТП по украинской "Зеленой карте" в 2020 году произошло в Польше – 1,045 тыс., Германии – 374, РФ – 321, Чехии – 144, Венгрии – 133. На страны пришлось 74% всех ДТП, вызванных украинскими водителями за границей.

Сумма уплаченного возмещения по требованиям иностранных урегулирующих организаций за рубежом выросла на 7% - с EUR15,4 млн в 2019 году до EUR16,5 млн в 2020-м.

"Такое различие трендов в показателях вызвано тем, что процедура урегулирования дорожных происшествий, произошедших за рубежом (особенно в случае причинения вреда жизни и здоровью), продолжается довольно долго, и в прошлом году осуществлялись, в том числе, и выплаты по авариям, произошедшим в предыдущие периоды", - отмечается в сообщении.

Урегулированием страховых событий по "Зеленой карте" занимаются организации-урегулировщики, которые являются корреспондентами страховщиков-полных членов МТСБУ, и национальные Бюро стран, где произошли ДТП. Затем документы поступают в украинское Бюро "Зеленая карта", которое в рамках проекта ПАУЗК с 2013 года осуществляет страховые выплаты по обязательствам всех страховщиков-полных членов МТСБУ.

Теги: #зарубежом #дтп #мтсбу
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