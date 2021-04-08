Экс-чиновница филиала "Укрзализныци" уведомлена о подозрении в причинении более 494 млн грн убытков

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении бывшую и.о. директора филиала АО "Укрзализныци" - "Центр управления промышленностью" за халатность, приведшую к незаконной добыче ископаемых.

"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на взрывные работы на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. Вследствие ее служебной халатности в 2017-2018 гг. там незаконно было проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в соцсети Facebook.

Эти действия причинили убытки окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

Кроме того, по факту незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП".