События

15:10 08.04.2021

Экс-чиновница филиала "Укрзализныци" уведомлена о подозрении в причинении более 494 млн грн убытков

1 мин читать
Экс-чиновница филиала "Укрзализныци" уведомлена о подозрении в причинении более 494 млн грн убытков

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении бывшую и.о. директора филиала АО "Укрзализныци" - "Центр управления промышленностью" за халатность, приведшую к незаконной добыче ископаемых.

"Чиновница не обеспечила оформление специальных разрешений на взрывные работы на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер". При этом осуществление незаконных взрывов на гранитном карьере не прекратила. Вследствие ее служебной халатности в 2017-2018 гг. там незаконно было проведено пять взрывов и добыто почти 219 тыс. куб. м габбро-анортозита, гранита и габбро-норита", - сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в соцсети Facebook.

Эти действия причинили убытки окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

Кроме того, по факту незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП".

Теги: #укрзализныця #убытки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 08.04.2021
УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

10:12 07.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

15:57 06.04.2021
"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

09:13 06.04.2021
Из-за стрельбы в дороге задерживается поезд №126 Константиновка-Киев – УЗ

Из-за стрельбы в дороге задерживается поезд №126 Константиновка-Киев – УЗ

13:17 03.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь

14:41 02.04.2021
Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

13:17 01.04.2021
"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

11:12 01.04.2021
"Укрзализныця" увеличивает суточные для своих сотрудников на 25%

"Укрзализныця" увеличивает суточные для своих сотрудников на 25%

18:25 31.03.2021
Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

15:38 31.03.2021
Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2021 год с прибылью в 3,6 млрд грн

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2021 год с прибылью в 3,6 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на востоке Украины

Вторжение РФ в Украину маловероятно, но к этому нужно быть готовым - эксперт

Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци", но суд отказался запрещать Кабмину выбирать нового руководителя компании

Правоохранители раскрыли схему незаконного ввоза в Украину ж/д вагонов из России

Тимошенко: Наводить порядок в системе здравоохранения надо немедленно, каждый потерянный день - это жизнь людей

Количество ДТП с украинскими водителями за рубежом в 2020 году сократилось на 42,6%

Uklon намерен способствовать исследованию АМКУ повышения цен на перевозки в первый день усиленного локдауна

Ермак призвал главу организации "Яхад - ин Унум" присоединиться к увековечению памяти Холокоста

Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

"Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов в Хмельницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА