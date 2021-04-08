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15:02 08.04.2021

Uklon намерен способствовать исследованию АМКУ повышения цен на перевозки в первый день усиленного локдауна

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Uklon намерен способствовать исследованию АМКУ повышения цен на перевозки в первый день усиленного локдауна

Сервис по вызову такси Uklon разделяет внимание к ситуации вокруг тарифов на рынке такси, сложившейся в первый день усиленного локдауна, и намерен способствовать исследованию Антимонопольного комитета Украина (АМКУ), сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Мы с вниманием следим за инициативами Антимонопольного комитета и будем сотрудничать для комплексного и объективного изучения проблемы. Uklon поддерживает честную конкуренцию, и благодарен всем неравнодушным за открытую позицию. Сервис Uklon является открытой компанией. Наша система ценообразования - автоматизированная, учитывает многие факторы, в том числе уровень спроса, и соответственно автоматически меняет тарифы", - заверил операционный директор компании Сергей Смусь.

В Uklon отметили, что в понедельник, 5 апреля, рекомендованный тариф был увеличен системой из-за локдауна и особенности режима работы общественного транспорта, пробок на дорогах, увеличенного количества заказов, отсутствия достаточного количества свободных машин.

"Обращаем также внимание на то, что сервис Uklon на время локдауна не повышал комиссию для водителей-партнеров, которая осталась в том же размере - 15% суммы заказа. В любом случае, пользователи сервиса Uklon имеют право и возможность корректировать сумму предложенного тарифа, используя функциональные возможности мобильного приложения", - указано в сообщении.

Кроме того, в сервисе добавили, что сравнивать спрос с предыдущей неделей и прошлым годом некорректно, поскольку статистика отличается в зависимости от района города, и даже в пределах одного района, но по другому маршруту перевозки.

Как сообщалось, 5 апреля с учетом введения жесткого карантина в несколько раз выросли цены на услуги такси, в частности, Киеве.

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) принял решение принудительно регулировать коэффициент, влияющий на повышение стоимости в период повышенного спроса.

В сервисах по вызову такси Uklon и Uber агентству "Интерфакс-Украина" также сказали, что их система ценообразования зависит от множества факторов, автоматически учитывая ситуацию на дорогах, погодные условия, спрос и другие.

Теги: #uklon #цены #амку
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