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14:28 08.04.2021

Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

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Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

Кабинет министров Украины назначил руководителем аппарата премьер-министра Евгения Фербея.

"Назначить Фербея Евгения Николаевича на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины", - говорится в распоряжении правительства №283 от 7 апреля.

До назначения Фербей был заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Губанова, который ранее был советником премьера Дениса Шмыгаля на должности вице-премьер-министра.

Теги: #кадры #аппарат #кабмин
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