Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

Кабинет министров Украины назначил руководителем аппарата премьер-министра Евгения Фербея.

"Назначить Фербея Евгения Николаевича на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины", - говорится в распоряжении правительства №283 от 7 апреля.

До назначения Фербей был заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Губанова, который ранее был советником премьера Дениса Шмыгаля на должности вице-премьер-министра.