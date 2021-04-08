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13:14 08.04.2021

УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

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УЗ проработает формат ограничений по Запорожской и Хмельницкой областям, поезда дальнего следования пока без изменений

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Хмельницкой и Запорожской областей в "красную" карантинную зону с 9 апреля, в течение недели внесет предложения по организации перевозок в данных регионах.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, до этого времени не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.

"Укрзализныця" продолжает работать над согласованием специальных рейсов в "карантинных" областях для вывоза пассажиров в критически важных случаях и призывает пассажиров всех рейсов строго соблюдать масочный режим и рекомендации Минздрава относительно безопасных путешествий", - говорится в сообщении.

Теги: #укрзализныця #поезда
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