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12:44 08.04.2021

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

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Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов противодействия пандемии коронавируса и поддержки бизнеса, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. И, поскольку из-за строгих ограничений не можем собраться физически все в зале, будем работать в новых реалиях. С помощью электронных средств", - сказал Кличко на открытии заседания.

Он уточнил, что соблюдение и законность процедур контролируют юристы.

"У нас несколько вопросов - важных и неотложных для города и киевлян в условиях борьбы с пандемией. Это, в частности: обращение к правительству и Министерству здравоохранения по использованию медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Потому что я неоднократно обращался, призывал, объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. я считаю такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве и в Украине в целом", - отметил Кличко.

Также мэр Киева призвал всех депутатов поддержать решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.

Теги: #кличко #онлайн #киевсовет
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