Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Власти Токио попросили правительство Японии о разрешении ввести экстренные ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Associated Press.

В столице Японии режим ЧС отменили в январе. По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, "это лишь вопрос времени, когда Токио столкнется с такой же ситуацией, что и Осака".

Накануне в Осаке ввели режим ЧС из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, эстафету олимпийского огня в этой префектуре решили провести без зрителей.

Коикэ сказала, что, возможно, в пятницу будут обсуждаться детали новых мер, например, ограничение на работу ресторанов и баров.

Агентство отмечает, что в Японии в целом наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Накануне сообщалось о 3,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло почти 494 тысяч.