Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Режим усиленных противоэпидемических мер, введенный во Львове до 12 апреля, продлевается еще на неделю, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин продлен до 19 апреля", - написал Садовый в своем Телеграм-канале в четверг.

В то же время, по его словам, по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации "комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы".

Кроме того, по словам мэра, Львов намерен закупить четыре кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных Covid-19, а на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для заболевших коронавирусной инфекцией детей.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - добавил Садовый.