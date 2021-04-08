События

12:32 08.04.2021

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

1 мин читать
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Режим усиленных противоэпидемических мер, введенный во Львове до 12 апреля, продлевается еще на неделю, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин продлен до 19 апреля", - написал Садовый в своем Телеграм-канале в четверг.

В то же время, по его словам, по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации "комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы".

Кроме того, по словам мэра, Львов намерен закупить четыре кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных Covid-19, а на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для заболевших коронавирусной инфекцией детей.

"Городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения о возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов. Нам нужно объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - добавил Садовый.

Теги: #львов #карантин #продление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 08.04.2021
В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

21:02 07.04.2021
Innovation District IT Park привлек 81,5 млн кредитных средств

Innovation District IT Park привлек 81,5 млн кредитных средств

18:02 07.04.2021
В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

19:55 06.04.2021
Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

18:49 06.04.2021
Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

15:57 06.04.2021
"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

14:18 06.04.2021
Львов не хочет покупать автобусы МАЗ и просит ЕИБ провести новый конкурс - мэр

Львов не хочет покупать автобусы МАЗ и просит ЕИБ провести новый конкурс - мэр

11:40 06.04.2021
Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

03:04 06.04.2021
В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

20:20 05.04.2021
В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Украине за сутки зафиксировано 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 032 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Эскалация на фронте станет предметом рассмотрения парламентского комитета по нацбезопасности

В КС поступило представление об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину

Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

Президент и премьер Киргизии осудили "кражу невест"

Минреинтеграции и Truth-Hounds будут сотрудничать в документировании нарушений международного гуманитарного права на оккупированных территориях

Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

В Израиле вспоминают жертв Холокоста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА