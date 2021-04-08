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12:06 08.04.2021

Президент и премьер Киргизии осудили "кражу невест"

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Президент и премьер Киргизии осудили "кражу невест"

Президент Киргизии Садыр Жапаров после состоявшегося в Бишкеке митинга протеста пообещал неотвратимое наказание причастным к гибели 27-летней женщины, похищенной для вступления в брак.

"Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону. Не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей. (...) Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо", - написал Жапаров в четверг на своей странице в социальной сети.

Говоря о работе МВД, он подчеркнул, что закон и порядок в обществе "должны быть превыше всего", "и никому не стоит забывать об этом".

Премьер Киргизии Улукбек Марипов ранее в четверг также заявил, что виновные в похищении женщины должны понести справедливое наказание.

"Похищение девушек с целью принуждению к браку - это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. Это действие против личности, и этому нет никакого оправдания. Ала качуу (кража невесты) - это не традиция, а уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране", - говорится в заявлении Марипова, распространённом его пресс-службой.

Ранее в четверг около 200 человек вышли на митинг в Бишкеке с требованием отставки министра внутренних дел Киргизии Улана Ниязбекова и начальника Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека. Поводом для проведения митинга у здания МВД стало убийство 27-летней женщины, похищенной на днях в Бишкеке для вступления в брак.

Митингующие скандировали лозунги "в отставку" и "позор". После чего толпа направилась к Дому правительства, где также расположен офис президента Киргизии. Участники акции заявили, что намерены проводить митинг каждый четверг до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Айзада Канатбекова была похищена группой лиц 5 апреля в Бишкеке. 7 апреля в пригороде столицы в салоне автомобиля были обнаружены тела Канатбековой и 36-летнего мужчины. Со слов свидетелей, мужчина планировал жениться на Канатбековой. "По предварительной версии, в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, мужчина задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Один из соучастников похищения - 29-летний гражданин республики задержан. Поиск других подозреваемых в совершении похищения продолжается.

Теги: #похищение #невеста #киргизия #осуждение
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