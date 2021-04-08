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11:58 08.04.2021

Минреинтеграции и Truth-Hounds будут сотрудничать в документировании нарушений международного гуманитарного права на оккупированных территориях

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Минреинтеграции и Truth-Hounds будут сотрудничать в документировании нарушений международного гуманитарного права на оккупированных территориях

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и общественная организация Truth-Hounds будут сотрудничать в части документирования нарушений международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

"Состоялась встреча Директората защиты конституционных прав Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с общественной организацией "Truth-Hounds", осуществляющей мониторинг и документирование нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя... В ходе встречи стороны пришли к договоренности об установлении эффективного сотрудничества в сфере обмена информацией о соблюдении норм международного гуманитарного права на временно оккупированных и прилегающих к ним территориях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, было решено сформировать предложения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к субъектам, причастных к нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права на оккупированных территориях Украины.

Truth Hounds - это команда опытных специалистов по правам человека, которая документирует военные преступления и преступления против человечества с 2014 года. Общественная организация осуществила более 50 полевых миссий по выявлению фактов военных преступлений в восточной Украине и Крыму в сотрудничестве с брюссельской организацией International Partnership for Human Rights, а также три десятка миссий в рамках других проектов.

Теги: #truth_hounds #минреинтеграции
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