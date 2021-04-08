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12:55 08.04.2021

В КС поступило представление об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину

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В КС поступило представление об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину

Народные депутаты внесли в Конституционный суд (КС) представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого и об освобождении его и Александра Касминин от занимаемых ими должностей судей КС, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.", – написала Совгиря в соцсети Facebook в четверг.

В комментариях депутат уточнила, что представление подано депутатами фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

Позже отдел коммуникаций КС и правового мониторинга подтвердил эту информацию.

"В КС 8 апреля 2021 года поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о конституционности указов президента Украины "Об отстранении от должности судьи КС" от 29 декабря 2020 года №607/2020, "Об отстранении от должности судьи КС" от 26 февраля 2021 года №79/2021, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года № 124/2021. Авторы ходатайства просят признать оспариваемые акты президента Украины не соответствующими ряду норм Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КС 27 октября 2020 года признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочия НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий повесткой был вызван на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие по которому ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Президент Украины Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Как отметили в ГБР, судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Зеленский 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Также был отменен указ президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Теги: #представление #кс
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