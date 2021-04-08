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11:51 08.04.2021

Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

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Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

 

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Планировали встретиться позже, но учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и раньше прибыл в Киев мо моему приглашению. Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Глава МИД подчеркнул, что Польша - давний союзник и надежный друг Украины.

Главы МИД Украины и Польши проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства стран, обсудят дальнейшее взаимодействие и увеличение объемов торговли и инвестиций. Также руководители внешнеполитических ведомств намерены обсудить обострение ситуации на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

 

Теги: #польша #мид
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