В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

Дополнительные карантинные ограничения из-за критического прироста госпитализированных с Covid-19 за выходные и в понедельник были введены в Чернигове в ночь на четверг, сообщает пресс-служба городского совета.

"С 00:00 часов 8 апреля 2021 года… на территории города Чернигова запрещаются: посещение учреждений культуры;… проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв.м.; проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий; посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности; нахождение без маски на площадях общего пользования", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, принято решение смягчить некоторые введенные ранее меры. В частности, отменен запрет посещения кладбища "Яцево". Также пересмотрен запрет продажи напитков "из окна".

Также из-за сложной эпидситуации и роста уровня заболеваемости Covid-19 ряд дополнительных ограничений введен с 8 апреля на территории Тернопольской территориальной громады.

"Запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат; запрещено проведение всех массовых мероприятий; (разрешено – ИФ) проведение всех Богослужений, других религиозных обрядов и мероприятий с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 м между присутствующими", - сообщается на сайте Тернопольского горсовета.

Работа в торговых и торгово-развлекательных центрах разрешена при условии совместного контроля с правоохранителями, температурного скрининга посетителей, органичения количества посетителей до не более одного посетитель на 10 кв м, соблюдения дистанции в очередях не менее 1,5 м.

В то же время, с 12 апреля ученики 1-4 классов в Тернополе пойдут в школу, а остальные будут учиться дистанционно. С этого же дня разрешено проведение практических занятия в мастерских, лабораториях учреждений профтехобразования группами до 15 учащихся.

Заведениям общественного питания с 12 апреля запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено лишь на открытых летних площадках, а также на вынос и по адресной доставке.