События

11:46 08.04.2021

В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

2 мин читать
В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

Дополнительные карантинные ограничения из-за критического прироста госпитализированных с Covid-19 за выходные и в понедельник были введены в Чернигове в ночь на четверг, сообщает пресс-служба городского совета.

"С 00:00 часов 8 апреля 2021 года… на территории города Чернигова запрещаются: посещение учреждений культуры;… проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв.м.; проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий; посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности; нахождение без маски на площадях общего пользования", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, принято решение смягчить некоторые введенные ранее меры. В частности, отменен запрет посещения кладбища "Яцево". Также пересмотрен запрет продажи напитков "из окна".

Также из-за сложной эпидситуации и роста уровня заболеваемости Covid-19 ряд дополнительных ограничений введен с 8 апреля на территории Тернопольской территориальной громады.

"Запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат; запрещено проведение всех массовых мероприятий; (разрешено – ИФ) проведение всех Богослужений, других религиозных обрядов и мероприятий с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 м между присутствующими", - сообщается на сайте Тернопольского горсовета.

Работа в торговых и торгово-развлекательных центрах разрешена при условии совместного контроля с правоохранителями, температурного скрининга посетителей, органичения количества посетителей до не более одного посетитель на 10 кв м, соблюдения дистанции в очередях не менее 1,5 м.

В то же время, с 12 апреля ученики 1-4 классов в Тернополе пойдут в школу, а остальные будут учиться дистанционно. С этого же дня разрешено проведение практических занятия в мастерских, лабораториях учреждений профтехобразования группами до 15 учащихся.

Заведениям общественного питания с 12 апреля запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено лишь на открытых летних площадках, а также на вынос и по адресной доставке.

 

Теги: #карантин #тернополь #ужесточение #чернигов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 08.04.2021
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

18:02 07.04.2021
В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

19:55 06.04.2021
Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

18:49 06.04.2021
Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

15:57 06.04.2021
"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

11:40 06.04.2021
Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

03:04 06.04.2021
В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

В Ужгороде возобновляет работу общественный транспорт

20:20 05.04.2021
В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта

18:26 05.04.2021
В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - обладминистрация

В Хмельницкой области с 7 по 18 апреля вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - обладминистрация

13:20 05.04.2021
"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Эскалация на фронте станет предметом рассмотрения парламентского комитета по нацбезопасности

В КС поступило представление об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину

Власти Токио захотели ввести экстренные меры из-за роста COVID-заболеваемости

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Офис генпрокурора направил в МУС сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны ДАП

В Украине в ближайшие дни – без осадков, к выходным ожидается потепление

Президент и премьер Киргизии осудили "кражу невест"

Минреинтеграции и Truth-Hounds будут сотрудничать в документировании нарушений международного гуманитарного права на оккупированных территориях

Глава МИД Польши прибыл с визитом в Украину

В Израиле вспоминают жертв Холокоста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА