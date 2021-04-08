В Израиле вспоминают жертв Холокоста

В Израиле в четверг проходят траурные мероприятия, в стране вспоминают жертв Холокоста, сообщает израильский новостной портал newsru.co.il.

В 10:00 по местному времени в Израиле прозвучала траурная сирена в память о жертвах Холокоста. В этот момент ежегодно жизнь в стране замирает на две минуты. Пешеходы останавливаются на улицах, автомобилисты - на дорогах. Они выходят из машин и молча стоят рядом, чтобы почтить память умерших евреев.

Сирена также дала старт официальным траурным мероприятиям. В мемориальном комплексе Яд-Вашем прошла церемония возложения траурных венков. В ней принимают участие президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер Кнессета Ярив Левин, председатель Верховного суда Эстер Хают.

В 11:00 в Кнессете началась церемония "У каждого человека есть имя", в ходе которой депутаты зачитывают имена жертв Холокоста.

Затем на 13:00 запланирована поминальная молитва, а в 15:00 в виртуальном формате пройдет "Марш жизни". В 17:00 в Яд-Вашем пройдет митинг молодежных израильских движений.

В прошлом году церемонии проходили онлайн, в этом году, благодаря тому, что Израиль вакцинировал большинство населения, они проходят традиционно.

Газета Times of Israel сообщает, что по данным Центрального статистического бюро, на конец 2020 года в Израиле проживало 179 тыс. человек, переживших Холокост. Почти две трети из них, или 64%, - выходцы из Европы, 11% - из Ирака, 16% - из Марокко, 4% - из Туниса и по 2% - из Алжира и Ливии. Около 40% оставшихся в живых иммигрировали в Израиль к 1951 году, и более трети - в последней волне иммиграции в 1990-х годах из бывшего Советского Союза.