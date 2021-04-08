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11:21 08.04.2021

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Киевсовета, устроившему пожар в квартире

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Прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Киевсовета, устроившему пожар в квартире

Прокуратура уведомила о подозрении бывшего депутата Киевсовета, устроившего пожар в квартире из-за конфликта с супругой.

"Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 45-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, размещенном на странице в Фейсбук в четверг.

По информации прокуратуры, 6 апреля около 22 часов в столичную полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны. "Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, человек с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар, и были повреждены входные двери в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре ", - информируют в пресс-службе.

Мужчину задержали на месте происшествия, также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее.

Досудебное расследование проводит Голосеевское управление полиции Киева.

В сообщении пресс-службы прокуратуры города не указывается имя подозреваемого мужчины. По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем депутате Киевсовета Виталии Даниленко.

Теги: #поджог #квартира
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