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11:18 08.04.2021

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

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Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг начал рабочую поездку на Донбасс, где встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой, сообщается на сайте главы государства.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #донбасс #поездка
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