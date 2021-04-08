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11:09 08.04.2021

Харьковский окружной админсуд отказался отменить решение об избрании Терехова секретарем горсовета

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Харьковский окружной админсуд отказался отменить решение об избрании Терехова секретарем горсовета

Харьковский окружной административный суд отказался признать противоправным и отменить решение первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва об избрании секретарем горсовета Игоря Терехова.

"В удовлетворении административных исков... о признании противоправным и отмене решения отказать", - говорится в решении судьи Елены Заичко.

Решение не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня его составления в полном объеме на него может быть подана апелляционная жалоба.

В мотивировочной части документа указано, что по делу было открыто упрощенное производство, оно рассматривалось без вызова сторон. Суд объединил в одно дело иски, поданные депутатами горсовета Игорем Черняком и Дмитрие Булахом (оба - "Блок Светличной Разом") и их коллегой от "Слуги народа" Алиной Мустафаевой.

Истцы заявили, что решение об избрании секретаря горсовета было принято с нарушениями действующего законодательства. В частности, Геннадий Кернес, вновь избранный городским головой, не принимал присягу, а, следовательно, по мнению истцов, не имел права и законных оснований подавать представление об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета.

Истцы также считают, что при избрании Терехова был нарушен принцип "правовой процедуры". Кроме этого, по их мнению, Кернес не мог составить представление кандидатуры Терехова и подписать его электронной цифровой подписью.

В своем отзыве на иск ответчик просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, ссылаясь на то, что новоизбранный городской голова не обязан повторно принимать присягу для получения полномочий, поскольку уже принимал эту присягу, когда был избран городским головой первый раз. По мнению ответчика, что все действия главы Харьковской городской территориальной избирательной комиссии на первом пленарном заседании горсовета VIII созыва осуществлялись в рамках полномочий, а представление об избрании Терехова поступило от "надлежащего субъекта с должной и действующей подписью автора".

"Ответчиком доказана правомерность обжалуемого решения, а утверждения истцов опровергнуты обстоятельствами установленными судом при рассмотрении данного дела. Рассмотрев представленные сторонами документы и материалы, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства, на которых основываются исковые требования, оценив доказательства, имеющие значение для рассмотрения дела и разрешения спора по существу, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению", - подытожила судья Заичко.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов. Основанием для его избрания стало представление в котором, как утверждал председательствующий на сессии Александр Новак, была электронная цифровая подпись городского головы Геннадия Кернеса. Сам Кернес на сессии отсутствовал, поскольку с 17 сентября находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе. 16 декабря Кернес умер.

Теги: #терехов #суд #харьков
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