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11:01 08.04.2021

Комитет Рады по нацобороне заслушает руководство СВР – нардеп Безуглая

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Комитет Рады по нацобороне заслушает руководство СВР – нардеп Безуглая

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 14 апреля заслушает руководство Службы внешней разведки (СВР), сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая.

"Руководство СВР вызываем на комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 14.04.21", - написала Безуглая в четверг в соцсети Фейсбук.

Как ранее сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сотрудника Службы внешней разведки Украины, являющегося по совместительству адвокатом, на получении $100 тыс неправомерной выгоды. Согласно официальному заявлению СВР, обнародованному в среду, задержанный отстранен от выполнения служебных обязанностей, при этом его задержание не связано с деятельностью в должности СВР.

Теги: #комитет #свр
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