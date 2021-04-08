В шести морских портах ограничена лоцманская проводка из-за военных учений - АМПУ

В портах "Херсон", "Ольвия", "Черноморск", "Одесса", "Пивденный" и "Николаев", а также на двух каналах ограничена лоцманская проводка из-за учений Военно-морских сил украинской армии.

По информации диспетчерской службы Администрации морских портов Украины, по состоянию на 08:00 четверга остальные порты работают без ограничений.

При этом уточняется, что канал "Устье "Быстрое" — открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.