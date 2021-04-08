События

10:33 08.04.2021

В шести морских портах ограничена лоцманская проводка из-за военных учений - АМПУ

1 мин читать
В шести морских портах ограничена лоцманская проводка из-за военных учений - АМПУ

В портах "Херсон", "Ольвия", "Черноморск", "Одесса", "Пивденный" и "Николаев", а также на двух каналах ограничена лоцманская проводка из-за учений Военно-морских сил украинской армии.

По информации диспетчерской службы Администрации морских портов Украины, по состоянию на 08:00 четверга остальные порты работают без ограничений.

При этом уточняется, что канал "Устье "Быстрое" — открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.

Теги: #работа #учения #порты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 06.04.2021
Авианосная группа ВМС Китая начала учения возле Тайваня

Авианосная группа ВМС Китая начала учения возле Тайваня

15:26 05.04.2021
Зеленский: будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

Зеленский: будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

13:20 05.04.2021
"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

"Укрпошта" в карантин будет работать в штатном режиме

14:25 03.04.2021
В украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021" примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе представители пяти государств-членов НАТО – Генштаб ВСУ

В украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021" примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе представители пяти государств-членов НАТО – Генштаб ВСУ

11:58 03.04.2021
Пограничники летом примут участие в украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021"

Пограничники летом примут участие в украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021"

16:40 01.04.2021
Совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины, считают в ОП

Совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины, считают в ОП

15:44 01.04.2021
В Луганской области прошли учения танковых резервов ВСУ

В Луганской области прошли учения танковых резервов ВСУ

13:08 01.04.2021
Сайт КС возобновил работу

Сайт КС возобновил работу

11:00 31.03.2021
В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

В Раде есть стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до мая 2024 года – Стефанчук

16:51 28.03.2021
В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

В Украине за сутки зафиксировано 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 032 человека

С начала текущих суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 1 украинский военнослужащий  получил ранение несовместимое с жизнью – штаб ООС

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату Киевсовета, устроившему пожар в квартире

Зеленский отправился на Донбасс, где намерен встретиться с военными на передовой

Харьковский окружной админсуд отказался отменить решение об избрании Терехова секретарем горсовета

Комитет Рады по нацобороне заслушает руководство СВР – нардеп Безуглая

Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр"

В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

Госпогранслужба запретила трем морякам из России въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Гройсман призывает политиков поддержать кампанию по вакцинации и не дискредитировать ее

Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

Площадки за пределами США задействуют при проведении церемонии "Оскара"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА