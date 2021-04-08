В Киеве 1848 заболевших COVID-19 за сутки, 48 человек умерли, 717 выздоровели

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о 1848 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве за минувшие сутки.

"189 госпитализированных больных коронавирусом. 358 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонию", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в четверг утром.

По его словам, из числа ранее заболевших 48 человек за сутки скончались, а 7178 выздоровели.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, количество новых случаев заболевания в Киеве за минувшие сутки в текущем году уступает лишь показателям 3 апреля, когда было выявлено 2053 новых заболевших. Во все прочие дни 2021 года заболевших COVID-19 в украинской столице было меньше.

Показатели смертности заболевших COVID-19 за минувшие сутки – третьи в текущем году. 3 апреля скончались 50 человек, 24 марта – 49.