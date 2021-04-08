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10:10 08.04.2021

Госпогранслужба запретила трем морякам из России въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

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Госпогранслужба запретила трем морякам из России въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины обнаружила в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" троих моряков, граждан России, незаконно посещавших временно оккупированную территорию Крыма.

"Вчера в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" во время оформления судна из Турции наряд отдела "Николаев" обнаружил трех граждан РФ, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексирован Крым", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

За нарушение порядка въезда в Крым и выезда с него пограничники Херсонского отряда отказали морякам в пропуске и запретили им въезд в Украину сроком на 3 года.

Теги: #рф #пограничники #запрет #моряки
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