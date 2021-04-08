Гройсман призывает политиков поддержать кампанию по вакцинации и не дискредитировать ее

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал всех украинских политиков, независимо от их политических взглядов, объединиться вокруг идеи вакцинации украинцев против коронавирусной инфекции Covid-19 и отбросить попытки или планы по дискредитации вакцинации, как таковой.

В своем обращении в соцсетях он отметил, что пока не существует иного шанса сохранить жизнь и здоровье, чем прививки.

"Мы помним, как несколько месяцев назад один из политиков позволил себе в прямом эфире назвать вакцину неприличным словом. И что произошло? Какая началась антипрививочная кампания! Это означает одно: люди остаются без защиты. Эта безответственная риторика украинских политиков не должна больше повторяться", - отметил Гройсман.

"Когда украинские политики сознательно или бессознательно дискредитируют идею вакцинации, они совершают большое преступление против людей. Вы их пугаете, люди начинают колебаться, прививаться или нет, а значит остаются без защиты. Весь мир признал, что единственный механизм защиты - это вакцинация. Другого нет. Призываю политиков: давайте объединимся и поддержим кампанию по вакцинации. Обращайтесь к вашим избирателям с призывом к вакцинации. Давайте все вместе остановим эту пандемию и остановим Ковид", - добавил он.

При этом поддержка вакцинации должна, по мнению Гройсмана, сопровождаться открытием широкого доступа к вакцине. Действующее правительство, уверен политик, должно делать не заявления о планах, а реально открывать возможности всем желающим сделать прививку.

"Собирайтесь, принимайте решение и дайте людям четкий план, а не заявления о том, что вы планируете до конца года вакцинировать 70% украинцев. Рейтинговые аналитические агентства сегодня говорят о том, что за первое полугодие в Украине будет вакцинировано лишь 3% граждан, а 97% будут не защищены… Я настаиваю на созыве внеочередного, чрезвычайного заседания правительства, где четко будет утвержден план вакцинации по регионам, по количеству и доступности вакцин, где вы снимете совершенно искусственные ограничения. Всех украинцев, которые хотят вакцинироваться, вы должны обеспечить вакциной", - сказал политик.

По его убеждению, вопрос противодействия Covid-19 сейчас для всех чиновников и политиков первый и единственный. "Украина вышла на первое место в Европе по количеству заболеваний и смертности!... Ничего сейчас нет важнее здоровья людей", - отметил Гройсман.