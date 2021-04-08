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09:03 08.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 133 млн, число жертв - 2,88 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 133 млн 116 тыс. 310, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 887 тыс. 706, выздоровели более 105 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 922 тыс. 347 инфицированных COVID-19, зафиксировано 559 тыс. 109 летальных исходов, излечились более 24 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 193 тыс. 205 заболевших, из них умерли 340 тыс. 776 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 921 тыс. 598, число скончавшихся - 166 тыс. 827, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 372,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 723 человек, Бразилии - 1 тыс. 596, Индии - 120.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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