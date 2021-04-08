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08:43 08.04.2021

Китай начинает строительство пятого космодрома – СМИ

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Китай начинает строительство пятого космодрома – СМИ

Пятый космодром будет построен в уезде Сяншань восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщается на сайте зоны свободной торговли города Нинбо.

Тендер на строительство стартовой площадки космодрома, в который будут входить командный центр и сборочно-испытательный комплекс, выиграла инженерная компания провинции.

В рамках инфраструктурных планов правительства Чжэцзяна на 2021-2025 годы Нинбо инвестирует в проект 20 млрд юаней ($3 млрд). Предполагается, что космодром будет способен осуществлять до 100 запусков ракет в год.

По данным СМИ, Сяншань имеет благоприятную широту для запуска ракет, сравнимую с мысом Канаверал, где находится Космический центр Кеннеди во Флориде

В настоящее время Китай располагает четырьмя космодромами - тремя на материковой части и одним на южном острове Хайнань.

Китай осуществил 39 космических программ в 2020 году, включая доставку беспилотного зонда на Марс, и, как ожидается, осуществит более 40 пусков ракет в текущем году, сообщают китайские СМИ.

Теги: #строительство #китай #космодром
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