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08:41 08.04.2021

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

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В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

"По данным Укргидрометцентра, 8 апреля, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

 

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
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