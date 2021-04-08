В Украине за сутки зафиксировано 19 419 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 032 человека

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 032 человека, умерло 464 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 08 апреля 2021 года. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 092 человека; летальных случаев - 464; выздоровело – 10 032 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 803 998 человек, 35 962 пациента скончались, 1 383 883 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/