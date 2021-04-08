Ремонт здания Офиса президента после акции на Банковой обойдется почти в ₴ 1,6 млн. грн – ГУД

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденной после акции протеста, составляет 1571610 грн, сообщает Государственное управление делами (ГУД) в ответ на запрос издания "Радио Свобода.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 грн, - говорится в сообщении.

В ГУД уточнили, что в эту сумму входят следующие расходы: очистка (мойка) фасада и мощения площади - 297 200 грн; ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн; ремонт окон – 85 000 грн; непредсказуемые и дополнительные работы и покрытия рисков - 30810 грн.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ofis-prezydenta-remont-vartist/31191775.html