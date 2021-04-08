Япония рассматривает вопрос о приоритетной вакцинации спортсменов, участвующих в Олимпиаде – СМИ

Японское правительство изучает возможность вакцинировать от коронавируса в приоритетном порядке спортсменов, которые должны принять участие в Олимпийских играх в Токио, сообщило агентство Kyodo.

Данное сообщение вызвало возмущение у населения, поскольку первоначально японское правительство отдавало приоритет медицинским работникам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, пишет агентство.

Темпы вакцинации в Японии значительно отстают от большинства развитых стран. К применению в Японии одобрена только одна вакцина - Pfizer - и с февраля первую дозу получили только около 1 млн человек. Вакцинация пожилых людей начнется на следующей неделе.

Американские олимпийцы на саммите Team USA virtual media заявили о готовности привиться от COVID-19, сообщают местные СМИ.

В то же время, Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) вновь сообщил, что не будет требовать от спортсменов обязательных прививок для участия в токийской Олимпиаде. Но будет поощрять их к этому, поскольку в Японии, возможно, начинается новая волна распространения коронавирусной инфекции.