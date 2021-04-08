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05:04 08.04.2021

Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины –Пентагон

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Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины –Пентагон

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в ходе виртуальной встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил Пентагон.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.

Со стороны США во встрече приняла участие обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.

Теги: #поддержка #сша #украина #нато
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