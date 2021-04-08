На Буковине выявлено 413 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 413 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 318 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду вечером инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 07 апреля, выздоровело 718 человек, 51 732 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 72 795 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 469 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/