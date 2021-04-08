США не исключают возможности снятия ряда санкций с Тегерана – госдеп

В Вашингтоне готовы предпринять меры по возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в том числе и снять ряд санкций в отношении Тегерана, заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы готовы предпринять шаги, необходимые для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе и снять санкции, идущие в разрез с этим планом", - сообщил журналистам Прайс на брифинге.

При этом он отметил: "Я нахожусь не в той должности, чтобы называть вам конкретную главу и строку относительно того, как это может быть".

Вашингтон пойдет на эти меры только в случае готовности Тегерана предпринять шаги навстречу, добавил Прайс.