США согласны на вывод своих военных из Ирака, сроки определят позже – заявление

США и силы международной коалиции против группировки ИГ могут в перспективе покинуть Ирак, однако график их вывода определят на консультациях позднее, говорится в совместном заявлении обеих стран по итогам переговоров в формате видеоконференции.

"Учитывая возросший потенциал иракских сил безопасности, стороны подтвердили, что миссия США и сил коалиции теперь сконцентрировалась на тренировках и консультировании, таким образом давая возможность переброски оставшихся войск из Ирака, причем график этого будет установлен на предстоящих технических переговорах", - отмечается в документе.

При этом, согласно заявлению, переориентация сил США и коалиции с боевых операций на тренировки, помощь и консультирование иракских сил безопасности демонстрируют успех сотрудничества с Ираком в деле борьбы с ИГ.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Ирака направили официальный запрос в администрацию США о сроках возобновления переговоров относительно двусторонних отношений и выводе из страны остающихся на ее территории американских войск.

Агентство напоминало, что эти переговоры начались в июне прошлого года, когда у власти в Вашингтоне находилась администрация прежнего президента США Дональда Трампа. В то же время для администрации нынешнего президента Джо Байдена продолжение этих переговоров станет первым обсуждением отношений между Вашингтоном и Багдадом.