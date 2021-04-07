Администрация Байдена выделит помощь палестинцам в размере $235 млн – госдеп

Вашингтон объявил о возобновлении предоставления помощи палестинцам, всего планируется направить $235 млн в качестве помощи на развитие, а также экономическое и гуманитарное содействие.

"США рады сообщить, что работая с Конгрессом, мы планируем возобновить экономическую помощь, помощь в области развития и гуманитарную помощь для палестинского народа", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе уточняется, что $75 млн составляет помощь в области развития, $10 млн выделяют в качестве финансирования программ по смягчению конфликтов и $150 млн - в качестве гуманитарной помощи для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Экономическая помощь США, по данным госдепа, включает "поддержку малых и средних предприятий, восстановление от последствий COVID-19, а также поддержку малообеспеченных домохозяйств для удовлетворения основных нужд, в частности в продовольствии и чистой воде".

Кроме того, финансовая помощь будет направлена палестинскому гражданскому обществу.

Госдеп США также сообщил о возобновлении "жизненно важных программ помощи в сфере безопасности".

1 апреля газета The Hill со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщала, что средства были заложены в бюджет 2020 года, как и в предыдущие годы, однако из-за того, что предыдущая администрация сократила связи с палестинцами, использованы эти деньги так и не были.

Ожидается, что этот транш станет "жестом доброй воли" Байдена, чтобы восстановить доверие палестинцев к Вашингтону после решений предыдущей администрации. В частности, Трамп перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признал Иерусалим столицей Израиля и разработал план палестино-израильского примирения, согласно которому Израиль получал больше преимуществ, чем палестинцы. Это вызвало волну возмущения как со стороны палестинцев, так и во всем арабском мире.