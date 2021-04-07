События

23:06 07.04.2021

Администрация Байдена выделит помощь палестинцам в размере $235 млн – госдеп

2 мин читать
Администрация Байдена выделит помощь палестинцам в размере $235 млн – госдеп

Вашингтон объявил о возобновлении предоставления помощи палестинцам, всего планируется направить $235 млн в качестве помощи на развитие, а также экономическое и гуманитарное содействие.

"США рады сообщить, что работая с Конгрессом, мы планируем возобновить экономическую помощь, помощь в области развития и гуманитарную помощь для палестинского народа", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе уточняется, что $75 млн составляет помощь в области развития, $10 млн выделяют в качестве финансирования программ по смягчению конфликтов и $150 млн - в качестве гуманитарной помощи для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Экономическая помощь США, по данным госдепа, включает "поддержку малых и средних предприятий, восстановление от последствий COVID-19, а также поддержку малообеспеченных домохозяйств для удовлетворения основных нужд, в частности в продовольствии и чистой воде".

Кроме того, финансовая помощь будет направлена палестинскому гражданскому обществу.

Госдеп США также сообщил о возобновлении "жизненно важных программ помощи в сфере безопасности".

1 апреля газета The Hill со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщала, что средства были заложены в бюджет 2020 года, как и в предыдущие годы, однако из-за того, что предыдущая администрация сократила связи с палестинцами, использованы эти деньги так и не были.

Ожидается, что этот транш станет "жестом доброй воли" Байдена, чтобы восстановить доверие палестинцев к Вашингтону после решений предыдущей администрации. В частности, Трамп перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признал Иерусалим столицей Израиля и разработал план палестино-израильского примирения, согласно которому Израиль получал больше преимуществ, чем палестинцы. Это вызвало волну возмущения как со стороны палестинцев, так и во всем арабском мире.

Теги: #сша #помощь #палестинцы #возобновление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 07.04.2021
Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

13:27 07.04.2021
"Дия" на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения 8 тыс. грн помощи - премьер

"Дия" на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения 8 тыс. грн помощи - премьер

10:12 07.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ровно

00:07 07.04.2021
В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

23:31 06.04.2021
США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

23:07 06.04.2021
USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

22:30 06.04.2021
Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

22:30 06.04.2021
Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

20:39 06.04.2021
США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

19:01 06.04.2021
США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля

Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом в Украину – Генштаб ВСУ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

ГП МЗУ подтвердило готовность принять вакцину производства компании Sinovac

Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Грызлов заявил о безрезультативности переговоров на внеплановом заседании ТКГ

СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА