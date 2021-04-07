"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием объяснить, на каких основаниях сотрудники Службы безопасности Украины привлекались к избирательному процессу в 87-м округе в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В "Европейской солидарности" заявляют, что 28 марта 2021 г. во время промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.) был допущен целый ряд нарушений избирательного законодательства со стороны сотрудников СБУ.

"01.04.2021 года помещения ОИК № 87 в г.. Надворной окружили спецназовцы СБУ, впоследствии около 6.00 утра они зашли в помещение ОИК и вывели из помещения людей, которые там находились. По сообщениям представителей движения "ОПОРА", в помещении ОИК находились мешки с избирательной документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь. Однако после появления в помещении сотрудников СБУ положение мешков, по словам членов ОИК, изменилось. Это позволяет предположить, что изменился и их содержание, то есть могло случиться противоправное вмешательство в избирательную документацию с целью повлиять на итоги голосования способом, запрещенным законом", - говорится в сообщении, на сайте партии "Европейская солидарность" в среду.

В "ЕС" также обращают внимание на то, что решение взять сотрудниками СБУ под охрану объекты ОИК № 87 являются незаконными.

"СБУ, его органы и сотрудники имеют право брать под охрану определенные помещения только в случае проведения мероприятий по борьбе с терроризмом и финансированием террористической деятельности. Закон полностью исключает произвольные действия сотрудников СБУ по взятию под охрану тех или иных объектов в ходе избирательного процесса", - объяснили в "ЕС".

В "Европейской солидарности" считают, что подразделения СБУ были использованы в партийных интересах для правящей партии "Слуга народа".

"Председатель СБУ должен предоставить официальную информацию относительно оснований пребывания подразделения СБУ на территории помещении ОИК № 87, сроков такого пребывания, а также правовых оснований взятия ими под охрану здания, где находится ОИК, а в случае выявления фактов нарушений требований действующего законодательства - принять меры реагирования, предусмотренных законодательством, - подытожили в "Европейской солидарности".

Источник:https://eurosolidarity.org/2021/04/07/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-bakanova-zvitu-shho-robyv-specznaz-sbu-na-vyborah-u-87-mu-okruzi/