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22:23 07.04.2021

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

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Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в ходе обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в среду, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 7 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение ", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что воину оперативно оказана первая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подытожили в сообщении.

Источник: https://www.facebook.com/otueast/

 

Теги: #украина #донбасс #обстрелы
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