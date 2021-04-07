События

22:09 07.04.2021

ГП МЗУ подтвердило готовность принять вакцину производства компании Sinovac

1 мин читать
ГП МЗУ подтвердило готовность принять вакцину производства компании Sinovac

Госпредприятие "Медицинские закупки  Украины" (МЗУ) подтвердило компании "Лекхим" готовность  принять поставку вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. по договору о закупке за средства госбюджета.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ,  "Лекхим" предоставил госпредприятию все необходимые документы, которые требуются при информировании об отправке продукции.

Среди этих документов, в частности, счет-фактура, сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о переквалификации ВОЗ и / или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи и т.д.

МЗУ уточняет, что документы были переданы поставщиком во вторник.

"Обработав документы, присланные компанией-поставщиком вчера, МЗУ подтвердило контрагенту готовность принять указанную в документах поставщика партию продукции в количестве 200 тыс. флаконов / шприцев", - сообщает МЗУ.

 Вместе с тем, госпредприятие уточняет, что "реализация данной поставки не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа".

По информации МЗ, пеня за каждый день просрочки будет начисляться начиная с 6 марта 2021 года

Как сообщалось ранее, в апреле-мае, в Украине ожидается поставка 2 млн доз вакцины Sinovac (215 тыс. доз уже в Украине). 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Теги: #вакцина #украина #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 07.04.2021
"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

22:23 07.04.2021
Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в среду на Донбассе – ОТГ "Восток"

21:42 07.04.2021
Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

Президент Украины и глава Военного комитета НАТО обсудили обострение ситуации на Донбассе - Офис президента

21:22 07.04.2021
Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

21:22 07.04.2021
Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

Арестович: стороны ТКГ подтвердили приверженность к соблюдению режима прекращения огня, но документально не зафиксировали

18:54 07.04.2021
Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

18:23 07.04.2021
Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

18:09 07.04.2021
Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

16:39 07.04.2021
Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

15:48 07.04.2021
Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля

Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом в Украину – Генштаб ВСУ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация Байдена выделит помощь палестинцам в размере $235 млн – госдеп

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Грызлов заявил о безрезультативности переговоров на внеплановом заседании ТКГ

СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Арахамия: на следующей неделе Рада возобновит пленарные заседания и проведет внеочередные

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля

Нардеп Дунда предложил главе НАПК предусмотреть в декларациях о доходах указание двойного гражданства

Глава Военного комитета НАТО прибыл с визитом в Украину – Генштаб ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА