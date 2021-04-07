ГП МЗУ подтвердило готовность принять вакцину производства компании Sinovac

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) подтвердило компании "Лекхим" готовность принять поставку вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. по договору о закупке за средства госбюджета.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, "Лекхим" предоставил госпредприятию все необходимые документы, которые требуются при информировании об отправке продукции.

Среди этих документов, в частности, счет-фактура, сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о переквалификации ВОЗ и / или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи и т.д.

МЗУ уточняет, что документы были переданы поставщиком во вторник.

"Обработав документы, присланные компанией-поставщиком вчера, МЗУ подтвердило контрагенту готовность принять указанную в документах поставщика партию продукции в количестве 200 тыс. флаконов / шприцев", - сообщает МЗУ.

Вместе с тем, госпредприятие уточняет, что "реализация данной поставки не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа".

По информации МЗ, пеня за каждый день просрочки будет начисляться начиная с 6 марта 2021 года

Как сообщалось ранее, в апреле-мае, в Украине ожидается поставка 2 млн доз вакцины Sinovac (215 тыс. доз уже в Украине). 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.